Московский «Главклуб» сменит название и концепцию. Над ним будет работать другая команда

«Главклуб» открылся в декабре 2006 года под названием «Б1 Maximum». С декабря 2014 года по июнь 2017-го назывался Yotaspace, в июле того же года был переименован в «ГлавClub Green Concert», а в ноябре 2020-го вернул прежнее название «Главклуб».