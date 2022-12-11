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Московский «Главклуб» сменит название и концепцию. Над ним будет работать другая команда
Семён Гудошников
Сегодня в 17:21

В январе 2023 года одна из главных концертных площадок страны, «Главклуб», сменит название на Base Club. Об этом говорится в его официальной группе во «ВКонтакте».

«Новая площадка обещает изменить клуб на базовом уровне: вместе с ребрендингом приходят новаторские идеалы и нестандартный подход к работе», — отметили в клубе.

Там пообещали кардинально изменить работу площадки, сделав ее «настоящей базой для творчества и самовыражения».

Обновленный сайт клуба уже заработал. На нем говорится, что Base сможет вместить 3 тыс. человек, там будет 6 ВИП-зон, 3 отдельных входа, 8 баров и 3 гардероба.

Как отмечает The Village, над Base будет работать новая команда, никак не связанная с предыдущей. Новость о ребрендинге и смене руководства появилась на фоне многочисленных комментариев в паблике площадки о том, что клуб находится в серьезных долгах.

«Главклуб» открылся в декабре 2006 года под названием «Б1 Maximum». С декабря 2014 года по июнь 2017-го назывался Yotaspace, в июле того же года был переименован в «ГлавClub Green Concert», а в ноябре 2020-го вернул прежнее название «Главклуб».

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