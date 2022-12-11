«Чужой», «Люди в черном» и «Нечто»: названы самые популярные у россиян фильмы о пришельцах

Киноканал Fan составил «Абсолютный топ» по случаю своего четырехлетия в эфире. При создании рейтинга учитывались данные экспертных и зрительских рейтингов изданий и онлайн-сервисов, таких как IMDb, Collider, Screen Rant, Esquire, «Кинопоиск» и других, а также мнение программной дирекции Fan.