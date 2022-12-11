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«Чужой», «Люди в черном» и «Нечто»: названы самые популярные у россиян фильмы о пришельцах
Семён Гудошников
Сегодня в 16:18

Научно-фантастический триллер Ридли Скотта «Чужой» стал самым популярным у россиян фильмом об инопланетянах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киноканала Fan, составившего топ.

В тройку лидеров также попали экшен «Люди в черном» Барри Зонненфельда и хоррор «Нечто» Джона Карпентера. Четвертое место заняла комедия «Кин-дза-дза» Георгия Данелии, на пятой позиции оказалась фантастическая картина «Район № 9» Нилла Бломкампа.

В десятке популярных проектов вместе с ними — «Инопланетянин» Стивена Спилберга, «Прибытие» Дени Вильнева, «День независимости» Роланда Эммериха, «Война миров» Стивена Спилберга и «Спутник» Егора Абраменко.

Киноканал Fan составил «Абсолютный топ» по случаю своего четырехлетия в эфире. При создании рейтинга учитывались данные экспертных и зрительских рейтингов изданий и онлайн-сервисов, таких как IMDb, Collider, Screen Rant, Esquire, «Кинопоиск» и других, а также мнение программной дирекции Fan.

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