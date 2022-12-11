На новогоднюю елку в Твери повесили гирлянду с «врагами народа»

На новогоднюю елку рядом с администрацией Твери повесили бумажную гирлянду с «врагами народа». Телеграм-канал «Закрой за мной Тверь» пишет, что она появилась по инициативе «патриотичных» жителей города.
На елку повесили бумажных человечков, на лица которых были приклеены фотографии президентов Украины Владимира Зеленского, США Джо Байдена, Франции Эмманюэля Макрона, а также артистов Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Максима Галкина*.
На туловище фигурок было написано «Оторви что‑нибудь», а на руках и ногах — «С Новым годом», «Россия правит миром», «Россия лучше всех». Также на фигурках был изображен мужской половой орган.
В пресс-службе администрации Твери сообщили РБК, что инсталляцию «в течение получаса сняли силами администрации Центрального района».
Пугачева, Галкин и Вайкуле ранее высказывались против политики российского президента Владимира Путина.
* Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.