В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из‑за снегопада

В аэропортах Москвы задержали более 60 рейсов из‑за сильного снегопада, следует из данных «Яндекс. Расписания». Накануне количество выпавших осадков превысило месячную норму (56 миллиметров).
В аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и еще четыре отменены, в Домодедово задержаны сразу 44 рейса, в Шереметьево задержаны 13 рейсов и два отменены. МЧС предупреждало о снеге и мокром снеге с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря в Москве, в некоторых районах могли появится гололедица и снежные заносы.
Из‑за неблагоприятных погодных условий с обильными осадками, который принес южный циклон, в Москве действует повышенный уровень погодной опасности.