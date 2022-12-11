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В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из‑за снегопада
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:59

В аэропортах Москвы задержали более 60 рейсов из‑за сильного снегопада, следует из данных «Яндекс. Расписания». Накануне количество выпавших осадков превысило месячную норму (56 миллиметров).

В аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и еще четыре отменены, в Домодедово задержаны сразу 44 рейса, в Шереметьево задержаны 13 рейсов и два отменены. МЧС предупреждало о снеге и мокром снеге с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря в Москве, в некоторых районах могли появится гололедица и снежные заносы.

По данным на 9.00 11 декабря, высота снежного покрова на главной московской метеостанции на ВДНХ достигла 20 сантиметров, хотя сутками ранее было всего 6. Такая погода в городе ожидается еще в ближайшие два дня.

Из‑за неблагоприятных погодных условий с обильными осадками, который принес южный циклон, в Москве действует повышенный уровень погодной опасности.

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Международный аэропорт ВнуковоАэропорт ШереметьевоВДНХ
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