В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из‑за снегопада

В аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и еще четыре отменены, в Домодедово задержаны сразу 44 рейса, в Шереметьево задержаны 13 рейсов и два отменены. МЧС предупреждало о снеге и мокром снеге с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря в Москве, в некоторых районах могли появится гололедица и снежные заносы.