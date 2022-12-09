Сборные России и Беларуси не попадут на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции против России и Беларуси, в связи с чем спортсмены из этих стран не смогут принять участие в Играх 2024 года в Париже. Об этом стало известно из публикации на сайте МОК.
На территории двух государств не будут проводиться спортивные мероприятия, поддерживаемые какими‑либо международными федерациями. Символика России и Беларусси окажется под запретом на всех турнирах.
Кроме того, у президента России и заместителя премьер-министра отзовут олимпийские ордена. При этом в МОК призвали не политизировать спорт, а санкции в отношении россиян и белорусов назвало «защитными мерами».
«Участие в спортивных соревнованиях должно основываться исключительно на спортивных достоинствах спортсмена и уважении к правилам спорта. Другой причиной защитных мер было то, что в некоторых странах безопасность спортсменов из России и Беларуси больше не могла быть гарантирована», — отметили в МОК.