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Сборные России и Беларуси не попадут на Олимпиаду-2024
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:50

Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции против России и Беларуси, в связи с чем спортсмены из этих стран не смогут принять участие в Играх 2024 года в Париже. Об этом стало известно из публикации на сайте МОК.

На территории двух государств не будут проводиться спортивные мероприятия, поддерживаемые какими‑либо международными федерациями. Символика России и Беларусси окажется под запретом на всех турнирах.

Кроме того, у президента России и заместителя премьер-министра отзовут олимпийские ордена. При этом в МОК призвали не политизировать спорт, а санкции в отношении россиян и белорусов назвало «защитными мерами».

«Участие в спортивных соревнованиях должно основываться исключительно на спортивных достоинствах спортсмена и уважении к правилам спорта. Другой причиной защитных мер было то, что в некоторых странах безопасность спортсменов из России и Беларуси больше не могла быть гарантирована», — отметили в МОК.

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СБОРНАЯ РОССИИ
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