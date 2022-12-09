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HBO показал тизер сериала «Водопроводчики Белого дома» о Уотергейтском скандале
Юлия Онодэра
Вчера в 23:57

На ютьюб-канале HBO опубликовали тизер сериала «Водопроводчики Белого дома» («White House Plumbers»), который выйдет на телеканале в марте 2023 года.

Шоу расскажет о закулисье крупнейшего политического скандала в истории США. В центре истории окажутся финансовый советник Комитета по переизбранию Никсона Джордж Гордон Лидди и бывший офицер ЦРК Эверетт Говард Хант, входившие в так называемую группу «Водопроводчиков Белого дома».

Эта группа была ответственна за слив секретной информации. Согласно синопсису, Хант и Лидди «случайно разрушили президентство, которое рьяно пытались защитить».

Главных героев в сериале сыграли Вуди Харрельсон («Народ против Ларри Флинта») и Джастин Теру («Малхолланд-драйв»). Помимо них, в шоу снялись Лена Хеди («Игра престолов»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»), Доналл Глисон, Айк Баринхольц, Юл Васкес, Дэвид Крамхолц, Рич Соммер, Ким Коутс и Лиам Джеймс.

В основу проекта легла в том числе книга «Целостность» Эгиля и Мэттью Крогов. Сценарий написали Питер Хайк и Алекс Грегори. Режиссером стал Дэвид Мандел. Ранее сообщалось, что в сериале будет пять частей.

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Вуди ХаррельсонЛарри ФлинтДжастин ТеруЛена ХедиДоналл Глисон
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