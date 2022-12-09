«Известия»: в России могут показать сиквел «Аватара» в конце года

Источники в индустрии заявили, что если бы «Аватар-2» вышел до 24 февраля, то стал лидером бы лидером «новогодней битвы» и собрал бы минимум 2 млрд рублей. Ранее ходили слухи, что кинотеатры заключили «джентльменское соглашение» не выпускать у себя «Аватар» до окончания новогодних праздников, чтобы не отвлечь внимания от российских картин.