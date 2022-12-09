«Известия»: в России могут показать сиквел «Аватара» в конце года

Российские кинотеатры могут начать показывать нового «Аватара» в день мировой премьеры или через две-три недели — зависит от того, как качества придет копия фильма. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на кинопрокатчиков.
Кинотеатры в Одинцове, Обнинске, Пушкино, Ростове и других городах недалеко от Москвы незамедлительно начнут показы, когда в их руках окажутся копии картины в «приемлемом качестве». Некоторые кинотеатры готовы крутить у себя «экранку», ведь на «Аватара-2» ожидается большой спрос.
Кинотеатры не знают, когда у них появится «Аватар-2». Они очень рассчитывают попасть на новогодние праздники и успеть к двадцатым числам декабря.
«Известия» пишут, что зрители ездят из Москвы в соседние города и области, где во многих залах показывают зарубежные новинки, в том числе из Netfkix, которые, скорее всего, кинотеатры скачивают в формате 4К с торрент-сайтов. С сиквелом «Аватара» такое не пройдет.
Источники в индустрии заявили, что если бы «Аватар-2» вышел до 24 февраля, то стал лидером бы лидером «новогодней битвы» и собрал бы минимум 2 млрд рублей. Ранее ходили слухи, что кинотеатры заключили «джентльменское соглашение» не выпускать у себя «Аватар» до окончания новогодних праздников, чтобы не отвлечь внимания от российских картин.