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Мэтт Деймон и Кейси Аффлек снимутся в фильме Дага Лаймана «Подстрекатели»
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:55

Мэтт Деймон и Кейси Аффлек сыграют главные роли в фильме Дага Лаймана «Подстрекатели» («The Instigators»). Деймон спродюсирует ленту вместе с Беном Аффлеком, рассказал Deadline.

Разработкой проекта займется продакшн-компания Artists Equity и Apple Original Films. Фильм поведает историю двух воров, вынужденных пуститься в бега после кражи, которая пошла не по плану. Помогать преступникам будет терапевт одного из них.

Деймон и Лайман ранее уже работали вместе над другой экшн-картиной — «Идентификацией Борна». Кроме того, Дэймон также снимался в трилогии Стивена Содерберга об ограблениях, совершенных «друзьями Оушена».

Среди продюсером «Подстрекателей» будут Джефф Робинов, Джон Грэм и Кевин Уолш. Сценарий фильма написал Чак МакЛин при участии Робинова, Грэма и Кейси Аффлека.

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Мэтт ДеймонДаг ЛайманБен АффлекСтивен СодербергДжон Грэм
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