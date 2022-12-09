В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке Владимир Путин заявил, что думает о включении превентивного обезоруживающего ядерного удара в военную доктрину России. Слова российского президента можно найти на сайте Кремля.
По словам Путина, в США «есть теория превентивного удара» и идет разработка «системы обезоруживающего удара», подразумевающего использование современных высокотехнологичных средств для уничтожения пунктов управления.
«Предполагалось также нанесение этого превентивного обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем, но [их] пока в Штатах нет, а у нас есть. Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим», — сказал Путин.
Президент России подчеркнул, что в стратегии США прописан превентивный удар, а в российской доктрине «сформулирован ответно-встречный удар». «Это когда наша система СПРН — система предупреждения о ракетном нападении — фиксирует старты ракет в направлении территории Российской Федерации. Фиксирует — старты произошли, потом начинается ответ», — объяснил он.
Путин считает, что наличие у «потенциального противника» возможности наносить превентивные удары, а у России ее отсутствие «заставляет задуматься об угрозах», исходящих от обороны других стран.