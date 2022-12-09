«Предполагалось также нанесение этого превентивного обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем, но [их] пока в Штатах нет, а у нас есть. Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим», — сказал Путин.