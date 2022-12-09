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В Москве пройдет рождественский фестиваль Sound Up
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:24

Незадолго до Рождества, 19 декабря, в Москве состоится фестиваль Sound Up, который представит праздничный выпуск «Christmas» вместе с хедлайнерами отечественной джазовой сцены. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На концерте прозвучат рождественские хиты в аранжировке московского композитора Игоря Яковенко. Среди них новые версии «Let It Snow» Фрэнка Синатры, «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Driving Home for Christmas» Криса Ри и многих других.

Песни исполнит певица Ольга Синяева. В состав джаз-банда вошли саксофонист Азат Гайфуллин, барабанщик Павел Тимофеев, контрабасист Николай Затолочный и арфистка Диана Успенская.

Sound Up пройдет в формате двух камерных концертов на сцене ДК «Рассвет» в 19.00 и 20.00. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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Джордж МайклИгорь ЯковенкоКрис РиОльга СиняеваПавел Тимофеев
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