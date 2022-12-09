В Москве пройдет рождественский фестиваль Sound Up

Незадолго до Рождества, 19 декабря, в Москве состоится фестиваль Sound Up, который представит праздничный выпуск «Christmas» вместе с хедлайнерами отечественной джазовой сцены. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
На концерте прозвучат рождественские хиты в аранжировке московского композитора Игоря Яковенко. Среди них новые версии «Let It Snow» Фрэнка Синатры, «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Driving Home for Christmas» Криса Ри и многих других.
Песни исполнит певица Ольга Синяева. В состав джаз-банда вошли саксофонист Азат Гайфуллин, барабанщик Павел Тимофеев, контрабасист Николай Затолочный и арфистка Диана Успенская.
Sound Up пройдет в формате двух камерных концертов на сцене ДК «Рассвет» в 19.00 и 20.00. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.