На «Винзаводе» пройдет зимний маркет современного искусства Win-Win

Маркет займет два пространства «Винзавода»: Цех белого и Цех красного. Среди участников заявлены как известные художники, так и новые имена, которые были отобраны экспертным советом: Слава PTRK, Маша Сомик, Илья Атом, Михаил Рубанков, Иван Симонов, Леша Мелки, Мария Ефременко, Анна Всесвятская, Мария Алигожина, Кирилл Бурыгин, Тина Шибалова и другие.