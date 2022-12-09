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На «Винзаводе» пройдет зимний маркет современного искусства Win-Win
Денис Ламехов
Сегодня в 13:35

17 и 18 декабря в московском Центре современного искусства «Винзавод» пройдет маркет современного искусства Win-Win. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На Win-Win российские художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и работы в других медиумах.

Маркет займет два пространства «Винзавода»: Цех белого и Цех красного. Среди участников заявлены как известные художники, так и новые имена, которые были отобраны экспертным советом: Слава PTRK, Маша Сомик, Илья Атом, Михаил Рубанков, Иван Симонов, Леша Мелки, Мария Ефременко, Анна Всесвятская, Мария Алигожина, Кирилл Бурыгин, Тина Шибалова и другие.

Среди галерей будут представлены InGallery, Textura gallery, VisualGap gallery, «Муха», «Любовь 24», HSE Art Gallery, OilyOil, среди творческих объединений — CM21/22, Parazit и Ne Tak.

В оба дня попасть на мероприятие можно будет с 13.00 до 22.00. Вход свободный. Адрес «Винзавода»: 4-й Сыромятнический пер., 1/8.

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