На «Винзаводе» открылась выставка «Легенда» от «Открытых студий»

В пространстве «Винзавода» открылась итоговая выставка восьмого сезона «Открытых студий» под названием «Легенда». Посетить ее можно в любой день до 25 декабря, кроме понедельников.
Художниками этого сезона стали Полина Абина, Таня Прыставка, Катика, Василиса Лебедева, Катя Попченко, Катя Афонина, Анастасия Ковалева, Аня Комарова, Лина Хасанова, Кирилл Манчунский, Алексей Рябов и Юлия Власова. Именно их работы и представлены в итоговой выставке.
Кураторы восьмого сезона приводят две интерпретации названия выставки. Первый вариант озвучил Алексей Масляев: «Название итоговой выставки „Легенда“ может быть прочитано по-разному. Первый вариант имеет отношение к моему субъективному, сугубо личному восприятию резидентов и резиденток. Отношения, возникшие за время пребывания в „Студиях“, и приобретенный участниками опыт в моих глазах наделяет их этим символическим статусом. Они все — легенды».
Согласно второй интерпретации, «легенда» — это то, что должно быть прочитано, некая повествовательная форма, в которой есть элементы сказочного, чудесного и фантастического. Именно поэтому темы произведений резидентов «Открытых студий» граничат с мифическим.
«Открытые студии» — проект поддержки художников, который был создан в рамках стратегического направления «Новые имена» от «Винзавода». Это одновременно мастерская, резиденция и арт-школа, которая за семь сезонов выпустила более 60 художников.
В экспертный совет восьмого сезона вошли основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко, директор галереи Syntax Эльвира Тарноградская, основатель галереи современного искусства «Галерея 21» и проекта InArt Ксения Подойницына, преподаватель Института проблем современного искусства Стас Шурипа, коллекционер Сергей Лимонов, искусствовед, член кураторской команды Фонда V–A–C Андрей Паршиков, культуролог, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела ММОМА Алексей Масляев.