На «Винзаводе» открылась выставка «Легенда» от «Открытых студий»

Кураторы восьмого сезона приводят две интерпретации названия выставки. Первый вариант озвучил Алексей Масляев: «Название итоговой выставки „Легенда“ может быть прочитано по-разному. Первый вариант имеет отношение к моему субъективному, сугубо личному восприятию резидентов и резиденток. Отношения, возникшие за время пребывания в „Студиях“, и приобретенный участниками опыт в моих глазах наделяет их этим символическим статусом. Они все — легенды».