Реклама
Новости
Джейк Джилленхол обсуждает участие в мини-сериале «Презумпция невиновности»
Юлия Онодэра
Сегодня в 03:57

Американский актер Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Послезавтра» и «Горбатая гора», может сняться в мини-сериале «Презумпция невиновности» («Presumed Innocent»). Об этом сообщил Variety.

Проект выпустит стриминговый сервис Apple TV+. По информации издания, Джилленхол в данный момент обсуждает свое участие в шоу. Актер планирует сыграть в нем главную роль — прокурора Расти Сабича, обвиняемого в убийстве коллеги.

В основу сериала ляжет роман Скотта Туроу, выпущенный в 1987 году. Книга рассказала историю ужасного преступления, произошедшего в Чикаго, и исследовала обсессии, секс, политику, власть и пределы любви.

Главный герой романа обнаруживает, что улики указывают на него как главного подозреваемого в убийстве. В этих обстоятельствах ему приходится бороться за то, чтобы сохранить свою семью и брак.

Разработкой экранизации книги займутся Дэвид Э. Келли, Джей Джей Абрамс и Дастин Томасон. Келли выступит шоураннером и сценаристом проекта. Также он будет выполнять функции исполнительного продюсера вместе с Абрамсом, Томасоном, Джилленхолом, Мэттью Тинкером, Рейчел Раш Рич, Шэрр Уайт и Мики Джонсон.

расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Джей АбрамсДастин Томасон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»