Джейк Джилленхол обсуждает участие в мини-сериале «Презумпция невиновности»

Американский актер Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Послезавтра» и «Горбатая гора», может сняться в мини-сериале «Презумпция невиновности» («Presumed Innocent»). Об этом сообщил Variety.
Проект выпустит стриминговый сервис Apple TV+. По информации издания, Джилленхол в данный момент обсуждает свое участие в шоу. Актер планирует сыграть в нем главную роль — прокурора Расти Сабича, обвиняемого в убийстве коллеги.
В основу сериала ляжет роман Скотта Туроу, выпущенный в 1987 году. Книга рассказала историю ужасного преступления, произошедшего в Чикаго, и исследовала обсессии, секс, политику, власть и пределы любви.
Главный герой романа обнаруживает, что улики указывают на него как главного подозреваемого в убийстве. В этих обстоятельствах ему приходится бороться за то, чтобы сохранить свою семью и брак.
Разработкой экранизации книги займутся Дэвид Э. Келли, Джей Джей Абрамс и Дастин Томасон. Келли выступит шоураннером и сценаристом проекта. Также он будет выполнять функции исполнительного продюсера вместе с Абрамсом, Томасоном, Джилленхолом, Мэттью Тинкером, Рейчел Раш Рич, Шэрр Уайт и Мики Джонсон.