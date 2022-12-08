Евросоюз не будет признавать российские загранпаспорта, выданные в новых субъектах

«Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики», — заявили в коммьюнике.