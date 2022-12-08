Евросоюз не будет признавать российские загранпаспорта, выданные в новых субъектах

Совет Евросоюза принял решение не признавать российские загранпаспорта, выданные в новых субъектах, а также на территории Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил «Интерфакс».
Министр внутренних дел председательствущей в Совете ЕС Чехии Вит Ракушан заявил, что это решение «является еще одним доказательством» того, что Европа «твердо стоит на стороне Украины».
«Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики», — заявили в коммьюнике.
По словам представителей Совета ЕС, эта мера должна обеспечить безопасность государств-членов Евросоюза.