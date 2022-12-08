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Евросоюз не будет признавать российские загранпаспорта, выданные в новых субъектах
Юлия Онодэра
Вчера в 23:01

Совет Евросоюза принял решение не признавать российские загранпаспорта, выданные в новых субъектах, а также на территории Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил «Интерфакс».

Министр внутренних дел председательствущей в Совете ЕС Чехии Вит Ракушан заявил, что это решение «является еще одним доказательством» того, что Европа «твердо стоит на стороне Украины».

«Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики», — заявили в коммьюнике.

По словам представителей Совета ЕС, эта мера должна обеспечить безопасность государств-членов Евросоюза.

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