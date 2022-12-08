В центре сюжета — писатель (его играет Александер Скарсгорд), который случайно сбивает человека насмерть во время отпуска на заграничном курорте. По законам этой страны наказание за такое преступление — смерть. Однако при помощи взятки герой договаривается вырастить своего двойника, которого убьют вместо него.