На ютьюбе появился трейлер боди-хоррора «Бесконечный бассейн» Брэндона Кроненберга — сына Дэвида Кроненберга и автора фильма «В чужой шкуре».
В центре сюжета — писатель (его играет Александер Скарсгорд), который случайно сбивает человека насмерть во время отпуска на заграничном курорте. По законам этой страны наказание за такое преступление — смерть. Однако при помощи взятки герой договаривается вырастить своего двойника, которого убьют вместо него.
Вместе со Скарсгордом в картине снялись Миа Гот и Клеопатра Колман. В январе картина дебютирует на кинофестивале «Сандэнс» в секции «Полночь».
Премьера предыдущей картины сына Дэвида Кроненберга «В чужой шкуре» также прошла на «Сандэнсе». Станислав Зельвенский рассказывал для «Афиши Daily», как наследник развивает ровно те же темы, которыми полвека занимается его гениальный отец.