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Дина Болуарте стала первой женщиной — президентом Перу. Предшественника арестовали после импичмента
Семён Гудошников
Сегодня в 17:16

После объявления импичмента президенту Перу Педро Кастильо новым главой государства стала Дина Болуарте, которая была вице-президентом страны. Об этом сообщает El Comercio.

Болуарте — первая женщина-президент в истории Перу. В своей инаугурационной речи она осудила попытку совершить госпереворот, которую предпринял Кастильо. Политик также заявила о необходимости создать правительство, в которое вошли бы представители всех политических сил.

Конгресс Перу обвинил Кастильо в коррупционных преступлениях и 7 декабря должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако за несколько часов до этого глава государства выступил с обращением, в котором заявил о своей невиновности. Кастильо распустил парламент, ввел в стране комендантский час и объявил о необходимости конституционной и судебной реформ.

Несмотря на это, заседание конгресса состоялось. 101 парламентарий из необходимых 87 проголосовал за отставку Кастильо.

Генпрокуратура Перу обвинила главу государства в грубом нарушении конституции. Председатель Конституционного суда Франсиско Моралес назвал происходящее переворотом и призвал конгресс передать полномочия президента Болуарте. Полиция и военные, по данным источников радио RPP, также выступили на стороне конгресса.

Полиция арестовала Кастильо по обвинению в организации мятежа и преступлении против конституционного строя. Если его признают виновным, экс-президенту грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

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