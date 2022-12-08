Конгресс Перу обвинил Кастильо в коррупционных преступлениях и 7 декабря должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако за несколько часов до этого глава государства выступил с обращением, в котором заявил о своей невиновности. Кастильо распустил парламент, ввел в стране комендантский час и объявил о необходимости конституционной и судебной реформ.