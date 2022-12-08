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МВД решило не надевать наручники на женщин, детей и обвиняемых по экономическим статьям
Семён Гудошников
Сегодня в 15:28

МВД решило не использовать наручники (средства ограничения подвижности «Ажур») в отношении женщин, несовершеннолетних и обвиняемых в экономических преступлениях. Об этом говорится на сайте ведомства.

Решение принято, чтобы «исключить факты необоснованного применения» наручников. Соответствующее указание направлено в территориальные отделы МВД.

«Ажур» — комплект браслетов с цепью. В зависимости от комплектации ими могут сковывать не только руки, но также ноги или верхние и нижние конечности сразу.

Накануне запретить использование таких спецсредств предложила на встрече президента с членами Совета по правам человека Ева Меркачева. Решение МВД она прокомментировала так: «Победа! Мгновенно отреагировали!»

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теги
Совет по правам человека
люди
Ева Меркачева
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