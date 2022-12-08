МВД решило не надевать наручники на женщин, детей и обвиняемых по экономическим статьям

МВД решило не использовать наручники (средства ограничения подвижности «Ажур») в отношении женщин, несовершеннолетних и обвиняемых в экономических преступлениях. Об этом говорится на сайте ведомства.
Решение принято, чтобы «исключить факты необоснованного применения» наручников. Соответствующее указание направлено в территориальные отделы МВД.
«Ажур» — комплект браслетов с цепью. В зависимости от комплектации ими могут сковывать не только руки, но также ноги или верхние и нижние конечности сразу.
Накануне запретить использование таких спецсредств предложила на встрече президента с членами Совета по правам человека Ева Меркачева. Решение МВД она прокомментировала так: «Победа! Мгновенно отреагировали!»