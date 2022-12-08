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Суд в Петербурге запретил 10 телеграм-каналов, «морально разлагающих граждан»
Семён Гудошников
Сегодня в 14:59

Дзержинский районный суд Петербурга запретил 10 телеграм-каналов, которые, по его мнению, морально разлагают российских граждан и способствуют утрате нравственных критериев. Об этом заявила объединенная пресс-служба судов города.

В этих телеграм-каналах, утверждает суд, есть материалы, направленные на деморализацию граждан и военнослужащих, призывы к дезертирству и оскорбление представителей российской власти.

Кроме того, данные ресурсы собирают персональные данные о военнослужащих и членах их семей, угрожают жизням граждан и функционированию транспортной и социальной инфраструктуры, говорится в сообщении.

«Медиазона»* связалась с руководительницей пресс-службы петербургских судов Дарьей Лебедевой, и та назвала пять из десяти запрещенных судом ссылок. Среди них:

  • телеграм-канал движения «Останови вагоны», который сообщает о диверсиях на железнодорожных путях, затрудняющих доставку военной техники к линии соприкосновения, и поджогах военкоматов;
  • телеграм-канал «Горюшко», который собирает из открытых источников информацию о погибших на Украине российских военных;
  • телеграм-канал «Омерзительные рашисты», публикующий фотографии мертвых российских солдат;
  • новостной паблик «Украина cейчас: новости, война, Россия»;
  • аккаунт пользователя с ником MANUSIA PRIBULAN.

*«Медиазона» внесена Минюстом России в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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