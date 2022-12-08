Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — заявил Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
За законопроект проголосовали 376 депутатов, против не было, воздержался один. Теперь воспользоваться услугами суррогатной матери смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно.
Суррогатной матерью может быть только гражданка России. Запрет не будет распространяться на случаи, когда в браке состоят россиянин и иностранный гражданин.
Закон также предусматривает, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство на день регистрации рождения. В пояснительной записке подчеркивается, что это позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей.