Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

За законопроект проголосовали 376 депутатов, против не было, воздержался один. Теперь воспользоваться услугами суррогатной матери смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно.