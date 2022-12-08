Реклама
Новости
Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:13

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — заявил Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

За законопроект проголосовали 376 депутатов, против не было, воздержался один. Теперь воспользоваться услугами суррогатной матери смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Суррогатной матерью может быть только гражданка России. Запрет не будет распространяться на случаи, когда в браке состоят россиянин и иностранный гражданин.

Закон также предусматривает, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство на день регистрации рождения. В пояснительной записке подчеркивается, что это позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Вячеслав Володин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»