Активисты «Последнего поколения» облили фасад театра Ла Скала краской перед открытием сезона

Вчера, 7 декабря, пятеро сторонников движения Ultima Generazione (в переводе с итальянского — «Последнее поколение») облили фасад миланского театра Ла Скала краской. Об этом сообщает France24.
Несколько активистов развернули баннеры с надписями «Ultima Generazione — no gas e no carbone» («Последнее поколение — против нефти и газа»).
«Людям, домам, предприятиям угрожают участившиеся наводнения и аномальная жара. Чтобы предотвратить страдания своего народа, правительству нужно принимать меры уже сейчас», — заявил один из участников акции.
Он отсылал к сверхвысоким температурам в Европе минувшим летом (в ряде итальянских регионов столбик термометра поднимался выше 40°C, там вводился «красный» уровень метеорологической опасности), а также оползню на итальянском острове Искья, в результате которого погибли 12 человек.
Все пятеро сторонников «Последнего поколения» были задержаны полицией. На данный момент не сообщается, предъявлены ли им обвинения. Городские службы очистили фасад от краски.
Вечером в театре прошло открытие нового сезона — там представили оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. Заглавную партию исполнил российский оперный певец Ильдар Абдразаков. На премьеру прибыли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.