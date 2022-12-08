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Активисты «Последнего поколения» облили фасад театра Ла Скала краской перед открытием сезона
Денис Ламехов
Сегодня в 10:17

Вчера, 7 декабря, пятеро сторонников движения Ultima Generazione (в переводе с итальянского — «Последнее поколение») облили фасад миланского театра Ла Скала краской. Об этом сообщает France24.

Несколько активистов развернули баннеры с надписями «Ultima Generazione — no gas e no carbone» («Последнее поколение — против нефти и газа»).

«Людям, домам, предприятиям угрожают участившиеся наводнения и аномальная жара. Чтобы предотвратить страдания своего народа, правительству нужно принимать меры уже сейчас», — заявил один из участников акции.

Он отсылал к сверхвысоким температурам в Европе минувшим летом (в ряде итальянских регионов столбик термометра поднимался выше 40°C, там вводился «красный» уровень метеорологической опасности), а также оползню на итальянском острове Искья, в результате которого погибли 12 человек.

Все пятеро сторонников «Последнего поколения» были задержаны полицией. На данный момент не сообщается, предъявлены ли им обвинения. Городские службы очистили фасад от краски.

Вечером в театре прошло открытие нового сезона — там представили оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. Заглавную партию исполнил российский оперный певец Ильдар Абдразаков. На премьеру прибыли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Серджо МаттареллаМодест МусоргскийБорис ГодуновКаспер ХольтенИльдар Абдразаков
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