Активисты «Последнего поколения» облили фасад театра Ла Скала краской перед открытием сезона

Он отсылал к сверхвысоким температурам в Европе минувшим летом (в ряде итальянских регионов столбик термометра поднимался выше 40°C, там вводился «красный» уровень метеорологической опасности), а также оползню на итальянском острове Искья, в результате которого погибли 12 человек.