Вышел трейлер фильма «Тихоня», премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале

На ютьюб-канале Rotten Tomatoes Indie появился трейлер ирландской драмы «Тихоня» («The Quiet Girl»), премьера которой состоялась в феврале на Берлинском международном кинофестивале.
Картину снял режиссер Колм Байрид на своем родном, ирландском языке. Главную роль в фильме исполнила Кэтрин Клинч. Она сыграла девочку из неблагополучной семьи, которую родители отправили к дальним родственникам.
В синопсисе ленты указывается, что героиня отправляется к родне на лето. Однако в первые же секунды трейлера становится ясно, что время поездки не определено. Впрочем, родственники относятся к девочке с нежностью и теплом.
Их отношение становится откровением для ребенка и открывает ей совершенно новый образ жизни. Девочка впервые сталкивается с человечностью, любовью и заботой, которые приходят на смену привычному ей равнодушию.
В фильме снялись Кэрри Краули, Эндрю Беннетт, Майкл Патрик, Кэролин Брекен и Джан Шихи. Сценарий «Тихони» написал сам Байрид, а оператором картины выступила Кейт Маккаллох.
Лента основана на рассказе «Foster» ирландской писательницы Клэр Киган. Съемки «Тихони» прошли в Дублине и на северо-востоке Ирландии — в графстсве Мит. Продюсером фильма стала Клеона Ни Чруалаой.