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Вышел трейлер фильма «Тихоня», премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале
Юлия Онодэра
Сегодня в 03:48

На ютьюб-канале Rotten Tomatoes Indie появился трейлер ирландской драмы «Тихоня» («The Quiet Girl»), премьера которой состоялась в феврале на Берлинском международном кинофестивале.

Картину снял режиссер Колм Байрид на своем родном, ирландском языке. Главную роль в фильме исполнила Кэтрин Клинч. Она сыграла девочку из неблагополучной семьи, которую родители отправили к дальним родственникам.

В синопсисе ленты указывается, что героиня отправляется к родне на лето. Однако в первые же секунды трейлера становится ясно, что время поездки не определено. Впрочем, родственники относятся к девочке с нежностью и теплом.

Их отношение становится откровением для ребенка и открывает ей совершенно новый образ жизни. Девочка впервые сталкивается с человечностью, любовью и заботой, которые приходят на смену привычному ей равнодушию.

В фильме снялись Кэрри Краули, Эндрю Беннетт, Майкл Патрик, Кэролин Брекен и Джан Шихи. Сценарий «Тихони» написал сам Байрид, а оператором картины выступила Кейт Маккаллох.

Лента основана на рассказе «Foster» ирландской писательницы Клэр Киган. Съемки «Тихони» прошли в Дублине и на северо-востоке Ирландии — в графстсве Мит. Продюсером фильма стала Клеона Ни Чруалаой.

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Кэрри КраулиЭндрю Беннетт
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