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Анна Кендрик лжет бойфренду в трейлере фильма «Элис, дорогая»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:19

В сети появился трейлер триллера «Элис, дорогая», премьера которого состоялась в сентябре на международном кинофестивале в Торонто. В прокат фильм выйдет 30 декабря.

Главную роль в нем исполнила Анна Кендрик, известная по картинам «Идеальный голос» и «Сумерки». Она сыграла девушку, оказавшуюся в абьюзивных отношениях. Героиня отправляется в отпуск с двумя подругами, но бойфренд находит ее и там.

Именно на отдыхе Элис понимает, что происходит в ее жизни. Она начинает избавляться от созависимости со своим партнером. Но Саймон стремится остановить ее и отомстить за попытку освободиться от его уз.

Режиссером ленты выступила Мэри Найи, работавшая над сериалом «Индустрия». В фильме снялись Каньехтио Хорн, Чарли Кэррик и Вунми Мосаку. Сценаристкой триллера стала Аланна Фрэнсис, а продюсерами — Кэти Берд Нолан, Кристина Пьовесан, Ноа Сигал, Линдси Тэпскотт и Сэм Типпер-Хейл.

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Анна КендрикМэри НайиКаньехтио Хорн
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