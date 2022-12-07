Анна Кендрик лжет бойфренду в трейлере фильма «Элис, дорогая»

В сети появился трейлер триллера «Элис, дорогая», премьера которого состоялась в сентябре на международном кинофестивале в Торонто. В прокат фильм выйдет 30 декабря.
Главную роль в нем исполнила Анна Кендрик, известная по картинам «Идеальный голос» и «Сумерки». Она сыграла девушку, оказавшуюся в абьюзивных отношениях. Героиня отправляется в отпуск с двумя подругами, но бойфренд находит ее и там.
Именно на отдыхе Элис понимает, что происходит в ее жизни. Она начинает избавляться от созависимости со своим партнером. Но Саймон стремится остановить ее и отомстить за попытку освободиться от его уз.
Режиссером ленты выступила Мэри Найи, работавшая над сериалом «Индустрия». В фильме снялись Каньехтио Хорн, Чарли Кэррик и Вунми Мосаку. Сценаристкой триллера стала Аланна Фрэнсис, а продюсерами — Кэти Берд Нолан, Кристина Пьовесан, Ноа Сигал, Линдси Тэпскотт и Сэм Типпер-Хейл.