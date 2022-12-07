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Apple выпустит свой первый автомобиль в 2026 году
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:18

Компания Apple выпустит свой первый автомобиль в 2026 году. Об этом написало агентство Bloomberg. Ранее инсайдеры сообщали, что релиз планировался в 2024 году.

Однако, по новым сведениям, выход Apple Car отложили. Bloomberg объяснил это решение тем, что проект, который внутри компании называется Titan, находится в последние месяцы в подвешенном состоянии.

Руководство Apple рассчитывало создать полностью автономный автомобиль, у которого не будет ни руля, ни педалей. Однако в данный момент реализация столь амбициозной задумки невозможна.

Дизайн машины, вероятно, утвердят уже в 2023 году. А вот тестирование транспортного средства начнется не ранее 2025 года. По информации Bloomberg, стоимость автомобиля снизится до 100 тыс. долларов.

В целом Apple Car станет, судя по всему, менее революционным, чем задумывался изначально. Он не будет работать исключительно в режиме автопилота, а места для пассажиров расположатся привычным образом (ранее компания хотела, чтобы люди сидели в автомобиле лицом друг к другу).

При этом машина от Apple удивит другими возможностями. Водителю станут доступны игры и просмотр фильмов, когда автомобиль будет двигаться на автопилоте. Кроме того, машина сможет определять свое местоположение, расстояние от объектов и людей, научится распознавать полосы.

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