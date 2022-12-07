Apple выпустит свой первый автомобиль в 2026 году

В целом Apple Car станет, судя по всему, менее революционным, чем задумывался изначально. Он не будет работать исключительно в режиме автопилота, а места для пассажиров расположатся привычным образом (ранее компания хотела, чтобы люди сидели в автомобиле лицом друг к другу).