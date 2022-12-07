Вышел первый трейлер хоррора «Всевидящее око» с Гарри Меллингом и Кристианом Бейлом

Стриминговая платформа Netflix выпустила дебютный трейлер детективного хоррора «Всевидящее око». В главных ролях — Гарри Меллинг («Гарри Поттер», «Ход королевы») и Кристиан Бейл («Темный рыцарь», «Ford против Ferrari»).
Картина основана на одноименном романе Луиса Байарда. Действие происходит в 1830 году. Уставший от жизни детектив Августин Ландор расследует серию убийств в военной академии «Уэст-Пойнт». Оказавшись в тупике из‑за кодекса молчания кадетов, детектив обращается к помощи одного из них — будущего всемирно известного писателя Эдгара Аллана По.
Режиссером «Всевидящего ока» выступил Скотт Купер («Недруги»). Он же написал сценарий вместе с Луисом Байардом. Бюджет картины составил 72 млн долларов.
Помимо Меллинга и Бейла в картины снялись Джиллиан Андерсон («Сексуальное просвещение»), Фред Хечингер («Белый лотос»), Тоби Джонс («Разрисованная вуаль»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»), Роберт Дювалл («Крестный отец») и другие.
Премьера запланирована на 6 января. Фильм «Всевидящее око» выйдет на стрим-сервисе Netflix.