Вышел первый трейлер хоррора «Всевидящее око» с Гарри Меллингом и Кристианом Бейлом

Картина основана на одноименном романе Луиса Байарда. Действие происходит в 1830 году. Уставший от жизни детектив Августин Ландор расследует серию убийств в военной академии «Уэст-Пойнт». Оказавшись в тупике из‑за кодекса молчания кадетов, детектив обращается к помощи одного из них — будущего всемирно известного писателя Эдгара Аллана По.