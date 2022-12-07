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Эрмитаж потратил больше 60 млн рублей на пополнение коллекций в этом году
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:41

Государственный Эрмитаж потратил в 2022 году 63 млн рублей на закупку произведений искусства для своей коллекции. Суммой поделился глава музея Михаил Пиотровский, передает «Интерфакс».

55 млн рублей из всей суммы поступили в Эрмитаж в качестве пожертвований, 8 млн рублей — средства федерального бюджета, уточнил Пиотровский.

«Мы купили и будем показывать картину Беклина, портрет Александра III, указ Петра Великого, собрание коллекционеров Ханукаева (костюмы и обувь) и Мустафаева (мусульманская керамика)», — заявил Пиотровский.

Музей за год посетили 2,6 млн человек, 3 млн заходят на сайт Эрмитажа. Через социальные сети экспозициями интересовался 21 млн посетителей.

Бесплатно Эрмитаж посещают 16% от общего количество петербуржцев и гостей города. 7 декабря музей можно было посетить бесплатно в День святой Екатерины.

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