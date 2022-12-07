Эрмитаж потратил больше 60 млн рублей на пополнение коллекций в этом году

Государственный Эрмитаж потратил в 2022 году 63 млн рублей на закупку произведений искусства для своей коллекции. Суммой поделился глава музея Михаил Пиотровский, передает «Интерфакс».
55 млн рублей из всей суммы поступили в Эрмитаж в качестве пожертвований, 8 млн рублей — средства федерального бюджета, уточнил Пиотровский.
«Мы купили и будем показывать картину Беклина, портрет Александра III, указ Петра Великого, собрание коллекционеров Ханукаева (костюмы и обувь) и Мустафаева (мусульманская керамика)», — заявил Пиотровский.
Музей за год посетили 2,6 млн человек, 3 млн заходят на сайт Эрмитажа. Через социальные сети экспозициями интересовался 21 млн посетителей.
Бесплатно Эрмитаж посещают 16% от общего количество петербуржцев и гостей города. 7 декабря музей можно было посетить бесплатно в День святой Екатерины.