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Илон Маск оборудовал спальни в офисе Twitter. Возможно, для тех, кто согласился на «хардкор»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:45

В офисе Twitter в Сан-Франциско появились небольшие спальни, сообщает Forbes со ссылкой на сотрудников. Для каких целей они появились, работникам не объяснили.

На фотографии одной из спален видно ярко-оранжевый ковер на полу, деревянную тумбочку, просторную кровать, рядом с которой стоит лампа, и два офисных кресла. По словам источников, в других комнатах нет кровати, но может лежать матрас, стоит огромный монитор и растение.

Один из собеседников предположил, что спальные помещения могли оборудовать для тех, кто согласился на «хардкордный» режим работы.

В прошлом месяце генеральный директор Илон Маск дал тысячам сотрудников, которые остались в компании, возможность уйти или остаться при условии, что они будут интенсивно работать в рамках курса «Twitter 2.0». С тех пор как он занял пост владельца и генерального директора, Маск уволил по крайней мере половину сотрудников Twitter, еще больше ушли по собственному желанию.

Источник Forbes заявил, что на одном этаже может быть от четырех до восьми спален, и отметил, что «они выглядят комфортными».

В середине ноября Маск написал в твиттере, что будет работать и спать в корпоративных офисах Twitter, «пока в организации не наведут порядок». Однако позже твит исчез. В 2018 году Маск рассказывал, как спал на заводе Tesla.

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