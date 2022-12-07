Илон Маск оборудовал спальни в офисе Twitter. Возможно, для тех, кто согласился на «хардкор»

В прошлом месяце генеральный директор Илон Маск дал тысячам сотрудников, которые остались в компании, возможность уйти или остаться при условии, что они будут интенсивно работать в рамках курса «Twitter 2.0». С тех пор как он занял пост владельца и генерального директора, Маск уволил по крайней мере половину сотрудников Twitter, еще больше ушли по собственному желанию.