Принц Гарри и Меган Маркл получили премию Ripple of Hope за борьбу с расизмом

«Мы знаем, что пульсация надежды может превратиться в волну перемен. Мы надеемся, что эта награда вдохновит новое поколение лидеров в искусстве, где у самых разных и подающих надежды талантов есть платформа, на которой их голоса будут услышаны, а их истории будут рассказаны», — заявили Гарри и Меган со сцены.