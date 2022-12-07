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Принц Гарри и Меган Маркл получили премию Ripple of Hope за борьбу с расизмом
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:28

Принц Гарри и Меган Маркл получили награду Ripple of Hope Award американского Фонда по правам человека имени Роберта Кеннеди. Об этом сообщает Би-би-си.

Герцога и герцогиню Сассекских наградили за работу в области расовой справедливости и психического здоровья. Церемония проходила в Нью-Йорке, ее ведущим стал актер Алек Болдуин.

«Мы знаем, что пульсация надежды может превратиться в волну перемен. Мы надеемся, что эта награда вдохновит новое поколение лидеров в искусстве, где у самых разных и подающих надежды талантов есть платформа, на которой их голоса будут услышаны, а их истории будут рассказаны», — заявили Гарри и Меган со сцены.

Награда Ripple of Hope названа в честь знаменитой речи Роберта Кеннеди о «пульсе надежды». Он произнес ее в 1996 году в Кейптауне, где тогда действовал режим апартеида (политика расовой сегрегации).

В марте прошлого года на канале CBS вышло первое интервью принца Гарри и Меган Маркл спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что самостоятельно будет зарабатывать на жизнь.

В беседе с Опрой Уинфри супруги, в частности, рассказали о том, что столкнулись с расистскими комментариями во дворце. Некоторые члены королевской семьи, по словам Меган, высказывали опасения насчет того, «насколько темной будет кожа» их будущего ребенка Арчи.

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