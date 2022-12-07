9 декабря Kion покажет «Плотника». Фильм получил приз зрительских симпатий «Окна в Европу»

9 декабря в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера фильма Авдотьи Смирновой «Плотник». Картина получила приз зрительских симпатий кинофестиваля «Окно в Европу».
В семье Осиповых из‑под Ульяновска, где отец работает плотником, а мать занимается воспитанием сына, случается беда: у мальчика после травмы на голове появляется шишка, которая все никак не проходит. Местные врачи подозревают рак, но у родителей нет связей и денег на лечение в Москве и тем более за границей. Приходится искать помощь у родственников и знакомых, которые оказываются не самыми щедрыми и понимающими людьми.
«Плотник» — пятый полнометражный фильм Авдотьи Смирновой. Главные роли в картине исполнили Анна Рыцарева, Сергей Уманов и Алексей Филимонов. Производством занималась компания Hype Film в сотрудничестве с Kion.
«Поддержка авторов, говорящих на социально важные темы, для нас является делом, которое помогает развитию. Фильм „Плотник“ под новым углом смотрит на проблему детских болезней: есть немало фильмов о том, как с ними справляются или не справляются матери, и совсем немного — о том, как это переживают отцы», — сказал генеральный продюсер Kion и продюсер фильма Игорь Мишин.
Впервые «Плотника» показали вне конкурса на открытии кинофестиваля «Окно в Европу-2022». Фильм отметили вторым призом зрительских симпатий.