9 декабря Kion покажет «Плотника». Фильм получил приз зрительских симпатий «Окна в Европу»

В семье Осиповых из‑под Ульяновска, где отец работает плотником, а мать занимается воспитанием сына, случается беда: у мальчика после травмы на голове появляется шишка, которая все никак не проходит. Местные врачи подозревают рак, но у родителей нет связей и денег на лечение в Москве и тем более за границей. Приходится искать помощь у родственников и знакомых, которые оказываются не самыми щедрыми и понимающими людьми.