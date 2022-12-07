Апокалипсис в трейлере четвертого сезона «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми

Телеканал TBS опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях. Премьера проекта с подзаголовком «Конец времен» запланирована на 16 января.
В ролике Рэдклифф и Джеральдин Вишванатан пытаются справиться с испытаниями и невзгодами апокалипсиса. И даже в таких экстремальных обстоятельствах они находят некое подобие нормальной жизни.
«В постапокалиптическом будущем воин пустоши и безжалостная военачальница сталкиваются с самым антиутопическим кошмаром, поселившись в пригороде», — гласит официальный синопсис сезона.
«Чудотворцев» создал комик Саймон Рич, который на протяжении всей своей жизни писал романы, рассказы и скетчи для «Saturday Night Live». Однако он ушел после второго сезона, а его место заняли Дэн Мирк и Роберт Падник. Помимо Рэдклиффа и Висванатхан, к своим ролям в сериале вернулись Стив Бушеми и Каран Сони.
В первом сезоне Рэдклифф играет ангела, работающего в небесном офисе Бога (Бушеми). Во втором действие происходит в маленьком европейском городе в Темные века Средневековья, а в третьем герои отправляются в 1844 год на Дикий Запад и предстают в виде героев вестерна.