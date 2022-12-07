Апокалипсис в трейлере четвертого сезона «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми

«Чудотворцев» создал комик Саймон Рич, который на протяжении всей своей жизни писал романы, рассказы и скетчи для «Saturday Night Live». Однако он ушел после второго сезона, а его место заняли Дэн Мирк и Роберт Падник. Помимо Рэдклиффа и Висванатхан, к своим ролям в сериале вернулись Стив Бушеми и Каран Сони.