Глава IATA предложил западным странам возобновить рейсы через Россию

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш предложил возобновить рейсы через воздушное пространство России. Его слова передает РБК.
Он заметил, что в 2023 году Китай может ослабить антикоронавирусные ограничения, из‑за чего у местных авиакомпаний появится преимущество перед British Airways, чьи рейсы задерживаются на несколько часов из‑за обхода российского воздушного пространства.
«Мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла добраться до Азии наиболее эффективным способом», — подчеркнул Уолш.
По словам главы IATA, запрет на полеты через Россию привел к скоплению самолетов в небе над Европой. Однако Уолш заметил, что открытие воздушного пространства не должно происходить, пока продолжается СВО на территории Украины.
После 24 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли более десятка европейских стран. Среди них США, Германия, Бельгия, Ирландия, Швеция, Исландия, Дания, Болгария, Румыния, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, Финляндия, Австрия и Словения. В Росавиации заявили, что в качестве ответа будут закрывать воздушное пространство России для этих стран.