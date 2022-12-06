В сети появился трейлер фильма «Тонкое искусство пофигизма» — документальной ленты по мотивам одноименной книги Марка Мэнсона, ставшей международным бестселлером и проданной тиражом более 15 млн экземпляров.
Книга была опубликована в 2016 году и стала своеобразной альтернативой для аудитории, читающей сочинения о психологии и саморазвитии. В «Тонком искусстве пофигизма» Мэнсон критиковал типичные советы по поиску счастья, помогая читателям принять свои недостатки и трудности в жизни.
Киноадаптация книги будет направлена на то, чтобы люди еще в большей степени избавились от тревог и научились не придавать излишнего значения несущественным вещам, таким как деньги, имущество или внешний вид.
«Настоящая радость, как говорит нам автор, заключается в достижении, в течении самой жизни. В этой полнометражной документальной адаптации мы перенесем эту невероятно успешную книгу на экран и превратим ее в увлекательное, заставляющее задуматься и развлекающее путешествие по современной жизни», — гласит синопсис.
«Зарабатывание большего количества денег может заставить тебя чувствовать себя хорошо, но оно не заставит твоих детей любить тебя», — напоминает Мэнсон в трейлере картины.
В ролике он обещает разрушить типичные представления о том, что каждый человек «заслуживает быть особенным, уникальным и экстраординарным». «Вообще-то это бред», — резюмирует писатель.
Режиссером экранизации выступит Нэтан Прайс. Кинематографист признался, что «Тонкое искусство пофигизма» стал первым крупным проектом в его карьере, где не он принимал все важные решения.
«Я к этому не привык. Но очень рано понял: все в порядке, эти люди — эксперты. А я нет. Так что заткнись. Дай им выполнять их работу», — поделился Прайс.
«Тонкое искусство пофигизма» выйдет на экраны в 2023 году. Точная дата релиза пока неизвестна.