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St.Vincent запустит новый подкаст об истории рок-музыки
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:51

Американская певица St.Vincent запустит новый подкаст об истории рок-музыки. Он будет называться «History Listen Rock» и выйдет 12 января 2023 года, сообщил NME.

Ранее Энни Кларк (это настоящее имя St.Vincent) уже выступала ведущей подкаста «St Vincent: Words + Music», в котором рассказывала о своем творческом процессе и видении, вдохновении и написании текстов песен.

Новый проект будет посвящен ключевым моментам в истории рок-сцены и эволюции жанра. Подкаст выпустят компании Audible Inc. и Double Elvis.

«Это было так весело — вернуться к истории рока и вновь узнать о моих любимых артистах и песнях, в том числе о тех, которые не так известны, как должны быть», — заявила St.Vincent.

Певица отметила, что подкаст позволит увидеть цикличность истории и то, как музыкальные тенденции возвращаются с новым поколениями, «связывая прошлое с настоящим, одного артиста с другим».

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Энни Кларк
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