Лидеры британской группы The Libertines Пит Доэрти и Карл Барат рассказали подробнее о готовящейся к выходу четвертой пластинке, чье название пока держится в секрете. Их цитирует NME.
Работа над альбомом велась на Ямайке. «Мы с Карлом записали пару песен», — заявил Доэрти. «Теперь всем нам вчетвером предстоит разучить их — и написать еще парочку», — добавил Барат. Таким образом, прозвучавшие летом 2022-го заявления коллектива о том, что новая запись может увидеть свет к концу году, едва ли будут воплощены в жизнь.
«Что касается звучания, мы хотим сделать нечто, чего не делали раньше. <…> Думаю, мы будем делать что‑то с другой энергетикой. Не той, что раньше. Но мы еще не подобрались к этой стадии», — заявил Карл Барат. В 2019-м, когда работа над пластинкой только началась, Пит Доэрти сравнивал ее звук с «Sandinsta!», одной из самых разнообразных с жанровой точки зрения записей The Clash.
Последний к текущему моменту альбом The Libertines «Anthems For Doomed Youth» вышел в 2015 году. Его заглавие — отсылка к произведению английского поэта Уилфреда Оуэна «Гимн обреченной молодежи». А название хит-сингла с него под названием «Gunga Din» — к одноименному стихотворению Редьярда Киплинга.