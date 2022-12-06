«Что касается звучания, мы хотим сделать нечто, чего не делали раньше. <…> Думаю, мы будем делать что‑то с другой энергетикой. Не той, что раньше. Но мы еще не подобрались к этой стадии», — заявил Карл Барат. В 2019-м, когда работа над пластинкой только началась, Пит Доэрти сравнивал ее звук с «Sandinsta!», одной из самых разнообразных с жанровой точки зрения записей The Clash.