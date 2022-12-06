Вышел триллер «Освобождение» с Уиллом Смитом в роли раба. Кажется, критики не в восторге

«Фильмы о рабах часто визуализируют ужас и насилие, которым подверглись чернокожие люди до, во время и после пика рабства. <…> Рассказывать эти истории очень важно <…>, поэтому на такие картины, как драма Антуана Фукуа „Освобождение“, накладывается огромное бремя ответственности. Так что очень разочаровывает, когда они не больше, чем просто приманка для „Оскара“».