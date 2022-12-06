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Вышел триллер «Освобождение» с Уиллом Смитом в роли раба. Кажется, критики не в восторге
Виктория Шанина
Сегодня в 20:44

2 декабря состоялась мировая премьера фильма «Освобождение». Спустя семь дней после релиза картину можно будет посмотреть на стриминговой платформе Apple TV+. Мы собрали отзывы критиков, чтобы понять, стоит ли тратить время на просмотр двухчасовой черно-белой драмы с Уиллом Смитом в главной роли.

Действие триллера происходит во время Гражданской войны в США. Беглый раб Питер спасается от преследований хозяина плантации через болота Луизианы. Он решает вступить в Армию Союза и найти свою семью.

Фильм основан на реальной истории раба по имени Гордон — в сценарий для ленты ее превратил Билл Колладж. В 1863 году фотографии голой спины раба, побитой плетьми надсмотрщика, облетели весь мир. Это дало движению аболиционистов за отмену рабства и освобождения рабов.

Отзывы кинокритиков неоднозначные, средняя оценка «Освобождения» на портале Metacritic — 57 из 100. Из 21 рецензии только 9 положительные, еще 11 авторов оставили средние оценки, а один — негативную. Вот что они пишут.

Робби Коллин

The Telegraph, оценка — 80 из 100

«„Освобождение“ — это тонко продуманный триллер».

«Смит потрясающе сыграл раба, защищающего свою свободу в Луизиане в 1860-х годах. Если какой‑либо фильм и может заставить нас простить печально известную пощечину, то это именно он».

Питер Дебрюж

Variety, оценка — 80 из 100

«[„Освобождение“ — это] все еще необходимая попытка противостоять этому болезненному наследию, вдохновленная, пожалуй, самым мощным образом некогда порабощенного человека».

«[Уилл Смит] и [Антуан] Фукуа подходят к теме рабства с той же осторожностью, какую Голливуд обычно проявляет в историях про холокост. Кроме того, в „Освобождении“ есть образовательный элемент, а тон повествования выглядит достаточно трезвым».

Джейк Койл

Assocciated Press, оценка — 63 из 100

«„Освобождение“ — это простая притча о сопротивлении темнокожих, настойчивости и силе духа. <…> Такой подход отличает фильм от многих других попыток показать рабство на большом экране».

«Фильм Фукуа довольно захватывающий и душераздирающий, но вместе с тем слишком ограниченный жанровыми условностями и гораздо менее детальный, нежели того заслуживает его главный герой в реальной жизни».

Ричард Репер

Chicago Suntimes, оценка — 63 из 100

«Несмотря на неоспоримую важность этой истории и очевидную увлеченность тех, кто участвует в ее рассказе, „Освобождение“ — это скорее относительно стандартный исторический боевик. И это позор, ведь тут мы видим проблески того, что могло бы быть чем‑то гораздо большим».

К.Остин Коллинз

Rolling Stone, оценка — 60 из 100

«Это бесстыдный фильм категории B: он стремится стать сенсационным насилием, но никак не чистой, безупречной, продуманной моралью».

«Это исторически сомнительная, морально безынтересная картина, которая удовлетворяет потребность в развлечении, но не более того. Чистый голливудский героизм».

Ловия Гьяркье

The Hollywood Reporter, оценка — 50 из 100

«Фильмы о рабах часто визуализируют ужас и насилие, которым подверглись чернокожие люди до, во время и после пика рабства. <…> Рассказывать эти истории очень важно <…>, поэтому на такие картины, как драма Антуана Фукуа „Освобождение“, накладывается огромное бремя ответственности. Так что очень разочаровывает, когда они не больше, чем просто приманка для „Оскара“».

«Картина слегка затрагивает интересные темы расизма внутри армии, признания того, что Север не был утопией для бывших порабощенных, ограничения свободы после отмены рабства. Но у нее нет времени углубляться в них. Вместо этого „Освобождение“ задерживается на сенсационной сцене битвы».

Кайл Смит

The Wall Street Journal, оценка — 40 из 100

«Тональность „Освобождения“ вызывает диссонанс, потому что авторы пытаются объединить историческую драму с глупой динамикой боевика».

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