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Би-би-си составила список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:38

Издание Би-би-си составило список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира на 2022 год. В него вошли Алла Пугачева и арестованная по делу о фейках художница Саша Скочиленко.

«Мир добился значительного прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости. Но во многих странах домашнее насилие остается большой проблемой», — сказано в карточке российской певицы.

Би-би-си подчеркивает, что в этом году в список вошли женщины, оказавшиеся в центре конфликтов. «В этом году мы впервые попросили тех, кто уже был в нашем списке, номинировать тех, кто достоин быть в нем в 2022 году», — заявляет издание.

В список влиятельных женщин попала еще одна россиянка. Ей стала основательница издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, которую в декабре 2021 года Минюст признал иноагентом.

Помимо них, в список Би-би-си попали Билли Айлиш, первая леди Украины Елена Зеленская, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также активистки и правозащитницы из Ирана, Афганистана и других стран.

* Признана Минюстом СМИ-иноагентом.

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