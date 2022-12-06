Би-би-си составила список самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира

Би-би-си подчеркивает, что в этом году в список вошли женщины, оказавшиеся в центре конфликтов. «В этом году мы впервые попросили тех, кто уже был в нашем списке, номинировать тех, кто достоин быть в нем в 2022 году», — заявляет издание.