В Театре МДМ прошла премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» — о любви и юности в Ленинграде 1980-х. Показы продлятся до конца февраля, а билеты можно купить на «Афише».
Поставили спектакль Сергей Калужанов и Михаил Миронов, музыкальной основой стали два десятка песен группы «Секрет». Традиционным декорациям здесь помогают видеопроекции Аси Мухиной и световая партитура Ивана Виноградова, а действие иногда переносится на крыши питерских домов, в иностранный южный порт и даже в воздух.
Главные герои мюзикла — молодые романтики — всегда оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, верным себе или конформистом, жить, как старшее поколение, или самому вершить свою судьбу. Основным местом действия стал Ленинград 1980-х — со смелой модой, неформалами, фарцовщиками, духом свободы и предчувствием больших перемен.
За хореографию отвечает Ирина Кушуба, которая добавила в мюзикл самые разные стили — от буги-вуги и рок-н-ролла до бродвейского джаза и классического балета. В актерском составе преобладают молодые артисты. Продюсирует постановку театральная компания «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева.