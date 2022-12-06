Главные герои мюзикла — молодые романтики — всегда оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, верным себе или конформистом, жить, как старшее поколение, или самому вершить свою судьбу. Основным местом действия стал Ленинград 1980-х — со смелой модой, неформалами, фарцовщиками, духом свободы и предчувствием больших перемен.