Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь в Москве

В Москве метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.
С 31 декабря на 1 января традиционно будут работать ночные автобусы. Часть наземного транспорта также продлит свой график.
«Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом. По статистике, до 30 тыс. пассажиров в момент боя курантов находятся в московском метро», — подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На экранах в общественном транспорте будет транслироваться новогоднее обращение президента.