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Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь в Москве
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:18

В Москве метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

С 31 декабря на 1 января традиционно будут работать ночные автобусы. Часть наземного транспорта также продлит свой график.

«Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом. По статистике, до 30 тыс. пассажиров в момент боя курантов находятся в московском метро», — подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На экранах в общественном транспорте будет транслироваться новогоднее обращение президента.

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Максим Ликсутов
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