Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь в Москве

«Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом. По статистике, до 30 тыс. пассажиров в момент боя курантов находятся в московском метро», — подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.