Трэвис Скотт и куплет покойного Ol’ Dirty Bastard: SZA раскрыла треклист и гостей второго альбома

Американская певица SZA готовится выпустить свой второй в карьере альбом «S.O.S.» — он увидит свет 9 декабря. Сейчас она раскрыла треклист пластинки и перечислила музыкантов, которые приняли участие в записи.
Среди гостей — Трэвис Скотт (с ним SZA уже выпустила трек «Love Galore» пять лет назад), Фиби Бриджерс и Дон Толивер. Также одна из партий в финальной песне альбома будет принадлежать покойному рэперу Ol’ Dirty Bastard, сооснователю Wu-Tang Clan. В ноябре 2022-го исполнилось 18 лет со дня его смерти.
Целиком список композиций выглядит так:
01.ㅤ «S.O.S.»
02. «Kill Bill»
03. «Seek & Destroy»
04. «Low»
05. «Love Language»
06. «Blind»
07. «Used» (ft. Don Toliver)
08. «Snooze»
09. «Notice Me»
10. «Gone Girl»
11. «Smoking on My Ex Pack»
12. «Ghost in the Machine» (ft. Phoebe Bridgers)
13. «F2 °F»
14. «Nobody Gets Me»
15. «Conceited»
16. «Special»
17. «Too Late»
18. «Far»
19. «Shirt»
20. «Open Arms» (ft. Travis Scott)
21. «I Hate U»
22. «Good Days»
23. «Forgiveness» (ft. Ol’ Dirty Bastard)
Дебютная пластинка SZA «Ctrl» вышла в 2017 году. С тех пор исполнительница опубликовала бессчетное количество сольных и совместных синглов. Среди них — работа для саундтрека к «Черной Пантере», вдохновленный «Игрой престолов» трек «Power Is Power», фиты с Doja Cat, Megan Thee Stallion, Ty Dolla $ign и Джастином Тимберлейком.