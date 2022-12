Трэвис Скотт и куплет покойного Ol’ Dirty Bastard: SZA раскрыла треклист и гостей второго альбома

01.ㅤ «S.O.S.»

02. «Kill Bill»

03. «Seek & Destroy»

04. «Low»

05. «Love Language»

06. «Blind»

07. «Used» (ft. Don Toliver)

08. «Snooze»

09. «Notice Me»

10. «Gone Girl»

11. «Smoking on My Ex Pack»

12. «Ghost in the Machine» (ft. Phoebe Bridgers)

13. «F2 °F»

14. «Nobody Gets Me»

15. «Conceited»

16. «Special»

17. «Too Late»

18. «Far»

19. «Shirt»

20. «Open Arms» (ft. Travis Scott)

21. «I Hate U»

22. «Good Days»

23. «Forgiveness» (ft. Ol’ Dirty Bastard)