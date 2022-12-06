Трэвис Скотт и куплет покойного Ol’ Dirty Bastard: SZA раскрыла треклист и гостей второго альбома

Среди гостей — Трэвис Скотт (с ним SZA уже выпустила трек «Love Galore» пять лет назад), Фиби Бриджерс и Дон Толивер. Также одна из партий в финальной песне альбома будет принадлежать покойному рэперу Ol’ Dirty Bastard, сооснователю Wu-Tang Clan. В ноябре 2022-го исполнилось 18 лет со дня его смерти.