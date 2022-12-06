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Российская короткометражка стала трехкратным лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:37

Короткометражка «Тысячелетняя бабка» стала лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии (EEIMA) в трех номинациях — «Лучший короткометражный фильм», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музыкально-поэтического лейбла Made Inside.

«Тысячелетняя бабка» — экранизация одноименного стихотворения российской поэтессы Яны Крапивы. Оно посвящено теме единства, поиска опоры в окружающих людях, наследия и преемственности.

Инициатором и продюсером картины выступила основательница Made Inside Виктория Алексеева. Кресло режиссера занял Владимир Аршинин.

По словам Алексеевой, стихотворение было написано несколько лет назад, но сейчас оно стало особенно актуально. Этим фильмом мы хотели <…> показать, как важно сейчас культивировать любовь, заботиться и поддерживать друг друга, даже если расходятся взгляды», — заметила она.

Премьера короткометражного фильма состоится 15 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».

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