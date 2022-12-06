Российская короткометражка стала трехкратным лауреатом Международной восточноевропейской кинопремии

По словам Алексеевой, стихотворение было написано несколько лет назад, но сейчас оно стало особенно актуально. Этим фильмом мы хотели <…> показать, как важно сейчас культивировать любовь, заботиться и поддерживать друг друга, даже если расходятся взгляды», — заметила она.