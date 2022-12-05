Netflix поделился тизером комедии «Вы, люди» c Эдди Мерфи и Джоной Хиллом

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер комедии «Вы, люди» («You People»), которая выйдет 27 января 2023 года. В ней снялись Эдди Мерфи («Доктор Дулиттл», «Поездка в Америку») и Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Маньяк»).
Ролик представляет отрывок из фильма, в котором герой Хилла встречается с родителями своей возлюбленной. Одним из них оказывается персонаж Мерфи. Молодой человек неловко пытается попросить у близких девушки ее руки.
Встреча явно не проходит гладко: родители ведут себя недружелюбно, а парень заводит разговор о сексуальной жизни пары и потенциальных детях. Ко всему прочему, официант не торопится прервать разговор и принять заказ.
Согласно синопсису картины, желающим заключить брак возлюбленным придется столкнуться не только с неприятием родителей девушки. Не меньшим препятствием станут «ожидания общества и различия поколений», в том числе в семье жениха.
Режиссером комедии выступил Кенья Баррис — сценарист «Поездки в Америку 2» и «Оптом дешевле» с Заком Браффом. Он написал сценарий «You People» вместе с Хиллом. В ленте снялись Лорен Лондон, Ниа Лонг, Джулия Луис-Дрейфус, Дэвид Духовны.