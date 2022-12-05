Британское издание Sight & Sound обновило свой рейтинг лучших фильмов всех времен. Его впервые возглавила картина, снятая женщиной — артхаус-драма «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» Шанталь Акерман.
Бельгийская кинематографистка выпустила ленту в 1975 году. В ней рассказывалось о буднях вдовы и матери-одиночки, которая занимается проституцией, чтобы обеспечить себя и своего сына.
Картина Акерман считается ярким феминистским высказыванием и отличается аскетичным, новаторским киноязыком. Главную роль в ней исполнила Дельфин Сейриг. В 2012 году Sight & Sound поставил ленту на 35-е место в рейтинге.
Издание обновляет рейтинг каждые 10 лет, начиная с 1952 года, на основе мнений кинокритиков. В 2022 году в создании топ-100 участвовали 1639 специалистов.
Лидер рейтинга 2012 года — триллер «Головокружение» Альфреда Хичкока — опустился в этот раз на вторую строчку. Третье место занял классический американский фильм «Гражданин Кейн», поставленный Орсоном Уэллсом.
В десятку лучших кинокартин в истории попали также «Токийская повесть» Ясудзиро Одзу, «Любовное настроение» Вонга Кар Вая, «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Красивая работа» Клер Дэни, «Малхолланд драйв» Дэвида Линча, «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова и «Поющие под дождем» Джина Келли и Стэнли Донена.
Также в рейтинге отметили «Восход солнца» Фридриха Вильгельма Мурнау, «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, «Правила игры» Жана Ренуара, «Клео от 5 до 7» Аньес Варды, «Искателей» Джона Форда, «Полуденные сети» Майи Дерен, «Крупный план» Аббаса Киаростами, «Персону» Ингмара Бергмана.
Среди других фильмов из списка — работы Спайка Ли, Акиры Куросавы, Клода Ланцмана, Робера Брессона, Мартина Скорсезе, Федерико Феллини, Андрея Тарковского, Селин Скьяммы, Чарльза Чаплина, Фритца Ланга, Билли Уайлдера и других режиссеров.