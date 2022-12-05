В клубе Алексея Козлова пройдет фестиваль импровизационной музыки «GrinФеsт»

В Москве, в Клубе Алексея Козлова, пройдет четвертый фестиваль импровизационной музыки памяти бас-гитариста Романа Гринева. Мероприятие под названием «GrinФеsт» состоится 8 декабря.
На нем выступят друзья и коллеги музыканта, скончавшегося в 2018 году, а также молодые джаз-артисты. В лайнапе фестиваля — Мариам Мерабова, Сергей Манукян, Ирина Сурина, Алексей Давлетшин, Феликс Лахути и другие.
Впервые на мероприятии выступят Михаил Мишурис и легенда гитары Дмитрий Четвергов. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс, призванный сохранить музыкальное наследие Гринева.
Его участники «покажут свои скиллы, свою дань памяти, свой подход к уважению традиций, а опытные мастера выберут лучшего», пообещали организаторы. Молодые артисты смогут сыграть свои произведения на недавно найденной после похищения бас-гитаре Гринева Fender Jazz Bass ’65.
Концерт будет благотворительным. Деньги от его проведения пойдут на оплату обучения сына Гринева. Билеты можно купить на «Афише», стоимость начинается от 800 рублей.
Роман Гринев родился 8 декабря 1976 года в Черноголовке. Он учился в училище и Академии имени Гнесиных, стал востребованным джаз-фанковым бас-гитаристом, участником сообщества Funk Family, музыкантом коллективов Funky Land, Groovy Jam, C.L.O.N.E., «Станции Мир» и других. Позднее его основным проектом стал ансамбль Fusion Port.