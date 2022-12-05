В клубе Алексея Козлова пройдет фестиваль импровизационной музыки «GrinФеsт»

На нем выступят друзья и коллеги музыканта, скончавшегося в 2018 году, а также молодые джаз-артисты. В лайнапе фестиваля — Мариам Мерабова, Сергей Манукян, Ирина Сурина, Алексей Давлетшин, Феликс Лахути и другие.