ММОМА и девелопер MR Group создадут скульптурный парк в Москве

Московский музей современного искусства (ММОМА) и девелоперская компания MR Group создадут в Москве скульптурный парк. Об этом рассказал Buro 24/7.
Он появится к 2024 году на территории жилого комплекса Mod. В парке можно будет увидеть произведения художников, работающих в различных техниках и творческих подходах, — их имена станут известны 8 декабря.
Предполагается, что парк станет своеобразным музеем под открытым небом. Он должен будет подчеркнуть важную связь искусства, архитектуры и строительства. Узнать подробнее о концепции проекта можно будет на интерактивном вернисаже.
Вернисаж откроется 8 декабря в образовательном центре ММОМА. На каждом этаже музея расположат объекты, призванные рассказать об инициативе. Четвертый этаж превратится в диджитал-пространство, презентующее задумку парка.
Кроме того, на первом этаже ММОМА шеф-повар ресторана Beluga Евгений Викентьев предложит гостям музея дегустационное сет-меню. В библиотеке появится звуковая инсталляция Евгения Чебаткова, а в гостиной откроется выставка предметов современного искусства из личной коллекции Ксении Чилингаровой.