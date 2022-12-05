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После драки с участием Лепса в Петербурге возбудили уголовное дело
Семён Гудошников
Сегодня в 14:26

После драки между Григорием Лепсом и его охранником с одной стороны и посетителем петербургского бара с другой заведено уголовное дело. Об этом написал телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката потерпевшего и RT со ссылкой на управляющую баром, где произошел конфликт.

Дело заведено по части 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Конфликт между певцом и посетителем бара произошел в ночь на 3 декабря, после концерта Лепса в Ледовом дворце. По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», причиной стал отказ посетителя играть с Лепсом в нарды на крупную ставку в 10 тыс. долларов.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что после словесной перепалки охранник артиста наносит мужчине несколько ударов в голову, затем к драке подключается певец. Адвокат пострадавшего говорит, что его подзащитный получил перелом носа и несколько ушибов.

47news опубликовало фотографию предполагаемого чека Лепса из того бара. Согласно нему, артист заказал 14 порций виски, пиво и яблоко. Общая сумма заказа — 12 890 рублей.

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