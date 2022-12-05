После драки с участием Лепса в Петербурге возбудили уголовное дело

После драки между Григорием Лепсом и его охранником с одной стороны и посетителем петербургского бара с другой заведено уголовное дело. Об этом написал телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката потерпевшего и RT со ссылкой на управляющую баром, где произошел конфликт.