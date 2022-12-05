В Петербурге арестовали известного борца с ЛГБТ за пьяное ДТП

Как уточняет «Фонтанка», до 2014 года Булатов носил псевдоним Исаев и находился в федеральном розыске по делу о растрате. Отбывал наказание в СИЗО «Кресты» в Петербурге и колонии ИК-5. Помимо этого, его несколько раз привлекали к административной ответственности за угрозы и травлю своих жертв. К примеру, в июне 2021 года его оштрафовали на 32 тыс. рублей за СМС екатеринбургским ЛГБТ-активистам.