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В Петербурге арестовали известного борца с ЛГБТ за пьяное ДТП
Семён Гудошников
Сегодня в 13:04

В Петербурге арестовали известного борца с ЛГБТ и защитника чувств верующих Тимура Булатова. Суд отправил его в спецприемник на 10 суток из 15 возможных за ДТП, пишет «Фонтанка».

1 декабря Булатов задел две машины на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина. А затем несколько секунд прокатил на капоте человека. По свидетельствам очевидцев, виновник аварии был пьян.

Кроме того, согласно статье, по которой борец с геями отправился в СИЗО, он сел за руль, хотя был лишен водительских прав. За что именно — неизвестно.

Тимур Булатов регулярно пишет заявления, по которым возбуждаются дела о пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих. Также он вычисляет ЛГБТ-подростков в школах и сообщает об их ориентации в полицию, учителям и родителям. А учителей, которых он считает гомосексуальными, Булатов подвергает травле и добивается их увольнения.

Именно после обращений Булатова завели дела на Юлию Цветкову* и модель Ирину Волкову, снявшуюся в трусах на фоне Исаакиевского собора. В последнее время Булатов начал писать доносы и по поводу фейков о российской армии. Так, по его требованию была задержана из‑за антивоенного пикета директор петербургского ПЕН-клуба Наталья Сивохина.

Как уточняет «Фонтанка», до 2014 года Булатов носил псевдоним Исаев и находился в федеральном розыске по делу о растрате. Отбывал наказание в СИЗО «Кресты» в Петербурге и колонии ИК-5. Помимо этого, его несколько раз привлекали к административной ответственности за угрозы и травлю своих жертв. К примеру, в июне 2021 года его оштрафовали на 32 тыс. рублей за СМС екатеринбургским ЛГБТ-активистам.

* Юлия Цветкова внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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