Paramount+ показал трейлер «Волчонка»

Paramount+ опубликовал новый трейлер фильма «Волчонок». Его премьера состоится 26 января 2023 года.
В видео авторы впервые показали воссоединение Эллисон Арджент и Скотта МакКолла.
Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что события развернутся через несколько лет после финала сериала. На фестивале Comic-Con Paramount+ заявил, что в фильме появятся новые сверхъестественные существа. Среди них — банши, кицунэ, адские гончие и другие.
Большинство актеров из сериала вернутся к своим ролям. В частности, Тайлер Хехлин, Тайлер Поузи, Холланд Роден, Шелли Хенниг, Джей Ар Борн, Мелисса Понцио, Колтон Хейнс, Дилан Спрейберри, Кайлин Рамбо, Иэн Боэн, Орни Адамс, Сет Гиллиам, Райан Келли и Линден Эшби.
В картине не появятся Дилан О’Брайен, исполнявший роль Стайлза Стилински, и Арден Чо, которая играла Киру Юкимуру.