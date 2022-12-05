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Paramount+ показал трейлер «Волчонка»
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:57

Paramount+ опубликовал новый трейлер фильма «Волчонок». Его премьера состоится 26 января 2023 года.

В видео авторы впервые показали воссоединение Эллисон Арджент и Скотта МакКолла.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что события развернутся через несколько лет после финала сериала. На фестивале Comic-Con Paramount+ заявил, что в фильме появятся новые сверхъестественные существа. Среди них — банши, кицунэ, адские гончие и другие.

Большинство актеров из сериала вернутся к своим ролям. В частности, Тайлер Хехлин, Тайлер Поузи, Холланд Роден, Шелли Хенниг, Джей Ар Борн, Мелисса Понцио, Колтон Хейнс, Дилан Спрейберри, Кайлин Рамбо, Иэн Боэн, Орни Адамс, Сет Гиллиам, Райан Келли и Линден Эшби.

В картине не появятся Дилан О’Брайен, исполнявший роль Стайлза Стилински, и Арден Чо, которая играла Киру Юкимуру.

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