Paramount+ показал трейлер «Волчонка»

Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что события развернутся через несколько лет после финала сериала. На фестивале Comic-Con Paramount+ заявил, что в фильме появятся новые сверхъестественные существа. Среди них — банши, кицунэ, адские гончие и другие.