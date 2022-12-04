В Казани девушку оштрафовали за дискредитацию ВС из‑за плаката «Я люблю своего папу»

В Казани обвинили в дискредитации армии участницу акции против мобилизации Светлану Потеряхину. Девушка вышла на протест 24 сентября с плакатом «Я люблю своего папу». Об этом она сама рассказала «ОВД-инфо»*.
Потеряхину вместе с другими участниками акции 24 сентября задержали на двое суток в отделе полиции № 12 «Гвардейский». По ее словам, при задержании правоохранители им угрожали.
«Были угрозы того, что, если мы не отдадим телефоны, нас зальют перцем, а в отделе пустят по кругу, по итогу телефоны забирали силой…», — рассказала Светлана Потеряхина.
Она добавила, что полицейские отказывались передавать задержанным еду и воду.
«При просьбе дать воды говорили: пейте из унитаза. Нам принесли передачку, ее не приняли, в результате этого одна из наших девочек упала в обморок от того, что не ела», — заявила Потеряхина.
Ранее Светлану уже оштрафовали из‑за этой же акции. Ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей по статье о нарушении законодательства о митингах (часть 5 статьи 20.2 КоАП).
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