На Урале спасли щенков, которых пытались сбросить в ледяную реку

В городе Сатка Челябинской области зоозащитники спасли щенков, которых неизвестный попытался утопить в ледяной воде. Об этом пишут «Подъем» и «Московский комсомолец».
Хозяин щенков сбросил их с моста в реку. Они упали в снег на опору моста, где оставались некоторое время. Прохожие услышали, как они скулят и позвали подмогу.
До опоры добрался волонтер местного благотворительного фонда. На тот момент щенята уже практически не шевелились, однако волонтерам удалось провести реанимацию и полностью отогреть их.
Сейчас щенки находятся в приюте под присмотром, им подыскивают новых хозяев. Волонтеры говорят, что у животных хороший аппетит.