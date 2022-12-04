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На Урале спасли щенков, которых пытались сбросить в ледяную реку
Виктория Шанина
Сегодня в 13:57

В городе Сатка Челябинской области зоозащитники спасли щенков, которых неизвестный попытался утопить в ледяной воде. Об этом пишут «Подъем» и «Московский комсомолец».

Хозяин щенков сбросил их с моста в реку. Они упали в снег на опору моста, где оставались некоторое время. Прохожие услышали, как они скулят и позвали подмогу.

До опоры добрался волонтер местного благотворительного фонда. На тот момент щенята уже практически не шевелились, однако волонтерам удалось провести реанимацию и полностью отогреть их.

Сейчас щенки находятся в приюте под присмотром, им подыскивают новых хозяев. Волонтеры говорят, что у животных хороший аппетит.

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