Посольства Украины получили 18 посылок со взрывчаткой и частями тел животных. Одна из них взорвалась

В посольства Украины в разных странах прислали настоящие или фальшивые взрывные устройства и части тел животных. Об этом сообщил в интервью CNN глава МИДа страны Дмитрий Кулеба.
Кулеба предположил, что за посылками стоят Москва либо симпатизирующие ей люди, которые пытаются посеять страх». Таким образом, считает он, они пытаются ответить на «тот дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене».
По словам Кулебы, угрозы поступали в украинские посольства в 12 странах — Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции. Поступили сообщения о минировании в Казахстане и подозрительном письме в США, добавил он.
По мнению Кулебы, «все началось со взрыва» во дворе посольства Украины в Испании. 30 ноября сработало взрывное устройство небольшой мощности. Посылка была адресована послу Сергею Погорельцеву, секретарь дипломата передал ее коменданту, ответственному за безопасность дипмиссии, который в результате получил легкое ранение.
В тот же день бомбу доставили в офис Instalaza, сарагосского производителя ракетных систем, ручных гранат и приборов ночного видения. Его продукция поставляется в более чем 35 государств, в том числе на Украину. 1 декабря посылки получили офис премьер-министра Испании Педро Сансеса, министерство обороны республики и база ВВС Торрехон-де-Ардос.
«То, что последовало за этим взрывом, было более странным, и я бы даже сказал больным», — сказал Кулеба о последующих анонимных посылках со взрывчатками.