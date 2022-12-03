Посольства Украины получили 18 посылок со взрывчаткой и частями тел животных. Одна из них взорвалась

В тот же день бомбу доставили в офис Instalaza, сарагосского производителя ракетных систем, ручных гранат и приборов ночного видения. Его продукция поставляется в более чем 35 государств, в том числе на Украину. 1 декабря посылки получили офис премьер-министра Испании Педро Сансеса, министерство обороны республики и база ВВС Торрехон-де-Ардос.