Американская полиция задержала мужчину по подозрении в убийстве рэпера Takeoff

Полиция американского города Хьюстон арестовала 33-летнего Патрика Ксавьера Кларка по подозрению в убийстве рэпера Takeoff (настоящее имя Кершник Кари Болл), участника хип-хоп-трио Migos. Об этом пишет NME.
Предположительно, Кларк — локальный хьюстонский рэпер DJ Pat. В 2018-м его уже задерживали в связи с другим убийством, но обвинения ему предъявлены не были. В рамках этого же дела обвинение в незаконном ношении оружия предъявлено 22-летнему Кэмерону Джошуа — он же Lil Cam 5th, участник объединения Mob Ties.
Основатель Mob Ties — Джей Принс-младший, сын видного хьюстонского хип-хоп-деятеля Джеймса Принса. В окружении Принса-младшего Takeoff и Quavo, другой участник Migos, были замечены перед конфликтом, который закончился убийством.
Изначально сообщалось, что Takeoff был смертельно ранен за игрой в кости с Quavo на закрытой вечеринке в одном из хьюстонских боулинг-клубов. Во время их партии якобы произошел конфликт, неустановленный мужчина открыл огонь. Сейчас полиция сообщила, что Takeoff не участвовал в игре и не был стороной конфликта — он просто находился рядом. Других данных там не привели.
Migos собрались в 2008 году, успели выпустить 4 студийных альбома и 12 микстейпов. Наиболее известны в поп-культуре благодаря вирусному хиту «Versace» (2013), совместной работе с Lil Uzi Vert «Bad and Boujee» (2016), а также ряду треков с последней пластинки «Culture III» (2018) — «Stir Fry», «Walk It Talk It» и «Narcos».