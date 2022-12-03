Американская полиция задержала мужчину по подозрении в убийстве рэпера Takeoff

Изначально сообщалось, что Takeoff был смертельно ранен за игрой в кости с Quavo на закрытой вечеринке в одном из хьюстонских боулинг-клубов. Во время их партии якобы произошел конфликт, неустановленный мужчина открыл огонь. Сейчас полиция сообщила, что Takeoff не участвовал в игре и не был стороной конфликта — он просто находился рядом. Других данных там не привели.